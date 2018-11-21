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Ergenekon kumpasçıları yargı önünde

Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, şikayetçi olan kişilerin hangi suçlardan mağdur oldukları dinlendi. Yargılama sırasında sık sık usul itirazında bulunan sanıkların, Ergenekon kumpasının arkasında olduğu görüldü.

Ergenekon kumpasçıları yargı önünde

Davaya bakan Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, ilk duruşmayı Yargıtay Ek binasında yapmıştı. Ancak, Ergenekon kumpasının sanıklarının mağdur ve katılımcı olması sebebiyle duruşma Ankara Bölge Adliye Mahkemesindeki daha geniş salona alındı.

Davaya, sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Pekgüzel ve Hüsnü Çalmuk tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans ile katıldı. Duruşma salonu içinde hazır olan tek sanık ise Ercan Fırat'tı. Davanın diğer iki sanığı ise firari durumda.

Sabah 9.30'da başlayan duruşmada Ergenekon kumpas davasında yargılanan kişiler, FETÖ'cü sanıkların yaptığı hangi olaylardan dolayı mağdur olduklarını mahkemeye anlattı. Mağduriyetlerin birçoğu ise sanıkların işlediği "Zincirleme görevi kötüye kullanma, zincirleme suç delili uydurma, yok etme ve gizleme" gibi suçlardan kaynaklanıyor.

Duruşma sırasında sanıkların sık sık usulsüzlük itirazında bulunması celselerin yavaş ilerlemesine neden oluyor. Mahkeme Başkanı Haydar Metiner'in, başta sanık Hüsnü Çalmuk olmak üzere yersiz itirazda bulunan sanıkları bir çok kez uyardı. 

Mağdur Avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, sanıkların sürekli usul itirazında bulunmasının duruşmayı bozma amaçlı bir örgütsel hareket olduğunu söyledi.

Bu arada kendilerine yöneltilen sorulara farklı konular üzerinden yanıt veren sanıklar sık sık mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Sanıklar, her fırsatta Ergenekon davasının delillerinin bu davada tartışıldığını, bunun doğru olmadığını iddia etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ergenekon
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