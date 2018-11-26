Ergenekon kumpasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılandığı davanın 5'inci celsesinde ara karar çıktı. Duruşmayı 28 Ocak 2019'a erteleyen mahkeme heyeti 6 sanık hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı getirdi. Davanın firari sanıkları Sedat Sami Haşıloğlu ve Murat Dalkuş'un ise yakalanmasına karar verdi.

Kumpasçıların yargılandığı davada ara karar çıktı. Davaya 2 ay ara verildi.



Ergenekon kumpasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılandığı davanın 5'inci celsesi görüldü.



Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nin baktığı davada eski hakim ve savcılar Hüseyin Özese, Mehmet Ali Pekgüzel, Hüsnü Çalmuk, Nihat Topal ve Fatih Mehmet Uslu yargılanıyor. Bu isimlerin yanı sıra Ercan Fırat ile firari Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu da sanıklar arasında.



Sanıklar hakkında, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi münferit suçlardan iddianame hazırlandı.



Savcı Hakan Aslan, 5 sanığın FETÖ talimatı kapsamında suç işlediği iddiasının gündeme gelmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti 6 sanık hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı kararı verdi. Firari sanıklar Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun ise yakalanmasına hükmetti.



Ara kararda ayrıca, tüm Ergenekon kumpasının mağdurlarının duruşmaya katılması ve kumpas sürecinde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına çağrı kağıdı çıkarılması istendi.



Duruşmayı da 28 Ocak 2018'e erteleyen mahkeme heyeti, sanıklara savunma hazırlıkları için süre tanıdı.



Ara kararı değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, 2 aylık ertelemenin yerinde olduğunu söyledi. Sanıklara adli kontrol şartı getirilmesinin de makul olduğunu belirten Senem, davada yargılanan 5 sanığın başka suçlardan dolayı zaten tutuklu olduğuna dikkat çekti.



Bu arada davanın önceki celselerinde sanık Hüsnü Çalmuk reddi hakim itirazında bulunmuştu. Mahkeme heyeti ise Çalmuk'un duruşmayı uzatmak istediği gerekçesiyle reddi hakim talebini oy birliğiyle reddetti.



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