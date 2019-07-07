Ergenekon savcılarına yeni dava

Ergenekon kumpasının hakim ve savcılarına yeni dava açılıyor. İstanbul Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zekeriya Öz ve Cihan Kansız'ın da aralarında olduğu isimler Malatya Zirve Yayınevi katliamı davasını Ergenekon'a bağlamaya çalışmakla suçlandı.

FETÖ'nün tertiplediği kumpasın hakim ve savcıları yargılanmaya devam ediyor. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, kumpas savcılarına yeni suçlamalar yöneltti.



Ergenekon kumpasının eski hakim ve savcıları Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır ve Birol Bilen hakkında 8 yıldan 42 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Bu isimler iddianamede; Malatya Zirve Yayınevi katliamı davasını Ergenekon'a bağlamaya çalışmakla suçlandı.



Sanıkların, gizli tanıklar, sahte belgeler ve raporlar aracılığı ile cinayeti Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları ve görevlileri ile ilişkilendirmek için kumpas kurduğu belirtildi.



İddianamede eski hakim ve savcılar hakkındaki tespitler yer aldı.



İDDİANAME

"Şüpheliler, aynı amaç doğrultusunda hareket eden polislerle işbirliği yaparak, FETÖ ile mücadele eden askerleri bir şekilde dosyaya dahil ederek, Türkiye Cumhuriyet hükümetine karşı darbe girişiminin ilk adımını attılar. Sahte delilleri, ihbar mektuplarına dönüştürdüler. Hiçbir somut ve delil veya gerekçe göstermeden, her konuda yetkisiz olmalarına rağmen bir kısım müştekiler hakkında haksız yere tutuklama kararı verdiler."



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