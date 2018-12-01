Ergenekon tertibi çöktü. Savcı esas hakkında mütaalasını açıkladı, "Ergenekon adlı örgütün varlığı ispat edilememiştir" dedi. Ancak mütaalada Ergenekon kumpasının düğmesine basılmasını sağlayan gerçekte olmayan bombalar üzerinden kişisel suçlamalar var. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım ve Vatan Partisi üyesi Mehmet Demirtaş hakkındaki cezalandırma talebi ile ilgili konuşan Avukat Zeynep Küçük, "gözden kaçmış bir husus, gerekli savunmaları yapacağız" dedi.

Ergenekon davasının yeniden yargılama sürecinde sona gelindi. Savcı esas hakkında mütaalasında "Ergenekon adlı örgütün varlığı ispat edilememiştir" dedi. Ergenekon tertibi çötü.



Ancak savcının verdiği mütaalada 26 kişi hakkında kişisel suçlar işaret edilerek, cezalandırılmaları talep edildi.



O isimlerden ikisi, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım ve Vatan Partisi üyesi Mehmet Demirtaş.



Yıldırım ve Demirtaş hakkında, Ergenekon kumpasının işaret fişeği olarak kullanılan, gecekonduda ele geçirildiği iddia edilen ancak gerçekte var olmayan 27 bomba üzerinden ceza talep edildi.



O sözde bombaları, orada bulduklarını idda eden polisler dahil hiç kimse görmedi.



Gerek sanıklar, gerek avukatlar, gerek kamuoyu o bomba senaryosunu tertipçilerin karakolda çektiği bu görüntülerle öğrendi.



İşte bu görüntüler, gecekonduda bulunduğu iddia edilen el bombalarının sözde kanıt olarak karakolda nasıl hazırlandığını gözler önüne seriyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Zeynep Küçük, mahkemenin esasa ilişkin verdiği mütaaladaki bu kararın "düzeltilebilecek bir hata" olduğunu ifade etti.



Küçük, 27 Aralık'taki karar duruşmasında gerekli savunmaların yapılacağını belirtti.



Zeynep Küçük, Savcıunın verdiği mütaalanın yüzde yüz arkasında olduklarının da altını çizdi



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