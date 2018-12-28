Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ulusal Kanal’ın Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi sorusuna yanıt verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesini aktaran Atalay, Türkiye'nin Altay tanklarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Atalay, “Biz de Sakaryalılar da fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı’nda kalmasını istiyoruz” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ocak ayın başında Sakarya’ya giderek “Tank Palet Fabrikası” işçileriyle görüşeceğini açıkladı.



Atalay, Milli Savunma Bakanı ile hem yüz yüze hem de dün akşam telefon ile görüştü. Atalay, Akar’ın “özelleştirmiyoruz” dediğini aktardı.



Türk-İş Genel Başkanı, özelleştirmeye karşı çıkma gerekçelerini sıraladı.



Tank Palet Fabrikası, 1975‘te 1 milyon 800 bin metrekare alanda kuruldu. Tayyip Erdoğan yönetiminin kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. Karar 20 Aralık’ta resmi gazete yayımlandı.



Özelleştirme kapsamında alınan fabrikada, halen bir albayın komutasında 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1’nci Ana Bakım Merkezi’nin 25 yıllığına AKP MKYK Üyesi Ethem Sancak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BMC’ye devredilmesine kesin gözüyle bakılıyor. BMC’nin yüzde 49 hissesinin Katar Silahlı Kuvvetleri’nin olması kaygıları artırıyor.



Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretimini üslenen BMC'nin, Bakanlar Kurulu tarafından tahsis edilen Karasu’da fabrikasının inşaatının durdurulmasının ardından 1’nci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü Altay'ın yeni üretim yeri olarak belirlenmişti.







HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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