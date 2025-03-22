Ergün atalay, yerin 600 metre altında madencilerle iftar yaptı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta madencilerle bir araya geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde çalışan işçilerle birlikte iftarını açan Atalay, özelleştirmelere tepki gösterdi.

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Ergün atalay, yerin 600 metre altında madencilerle iftar yaptı
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Maden ocağı çıkışında açıklamalarda bulunan Atalay, özelleştirme politikalarına karşı durduklarını belirterek, şeker fabrikalarındaki özelleştirmeleri örnek gösterdi. Emekçilerin haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Atalay, yaşanan gündem değişikliklerinin işçi sorunlarını gölgede bıraktığını ifade etti.

Atalay, son dönemde yaklaşık 60 bin kamu işçisinin maaş düşüşü kaygısıyla erken emekliliği tercih ettiğine dikkat çekerek, bu teknik elemanların yerinin nasıl doldurulacağını sordu.

Son günlerde yaşanan terör ve yolsuzluk operasyonları hakkında da konuşan Atalay, işçi sorunlarının unutulmaması gerektiğini söyledi. “Ülkede sürekli gündem değişiyor, işçinin ve emekçinin problemleri öteleniyor. Biz siyasi partilerin arka bahçesi değiliz, işçinin arka bahçesiyiz” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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