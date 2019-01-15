MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın İyi Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia ediliyor. Cumhur İttifakı’na aykırı hareket ettiği iddiasıyla kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Usta’nın, İyi Parti ile dirsek temasında olduğu öne sürüldü.

MHP ihraç etmek için disipline sevk etti, İyi Parti’den adaylık teklifi geldi.



MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın İyi Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceği öne sürüldü.



Ulusal Kanal’ın İyi Parti kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Usta’nın İyi Parti’ye katılması an meselesi.



İyi Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Usta’ya teklif götürdüğü, Usta’nın ise son kararını vermek için süre istediği ifade edildi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Usta’nın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği, Usta’nın bu görüşmenin ardından kararını açıklayacağı da edinilen bilgiler arasında.



CHP, Samsun’da İyi Parti adayını destekleme kararı almıştı. Dolayısıyla Erhan Usta, İyi Parti adayı olursa CHP tarafından da desteklenecek.



MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Ak Parti’nin Samsun’da MHP’ye ihtiyacı yok” diyen AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’a tepki göstermişti.



MHP’nin Samsun’da oyunu arttırdığını belirten Usta, MHP’nin hakkının yendiğini dile getirmişti.



Açıklamaları sonrası disipline sevk edilen Usta, twitter hesabından yaptığı açıklamada “Milliyetçi-Ülkücü Hareketin hakkını savundum! Kesilir belki, ama çekmeye gelmez boynum!” ifadelerini kullanmıştı.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Erhan Usta’nın İyi Parti’ye kazandırılması için kurmaylarına tam yetki verdiği öne sürülüyor.







HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

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