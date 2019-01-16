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Erhan Usta MHP'den ihraç edildi! İyi Parti'den aday mı olacak?

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi. Yapılan yazılı açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi! İyi Parti'den aday mı olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta, partisinden ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Usta hakkında kararını verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları" gerekçesiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti.

Usta’nın ayrıca, İyi Parti ile görüştüğü, ihracının kesinleşmesi durumunda İyi Parti ve CHP’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olacağı iddia edilmişti.

Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" dolayısıyla parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti. 



 

Etiketler; #Erhan Usta
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Erhan Usta İyi Parti adayı mı olacak?
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın İyi Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia ediliyor. Cumhur İttifakı’na aykırı hareket ettiği iddiasıyla kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Usta’nın, İyi Parti ile dirsek temasında olduğu öne sürüldü.
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