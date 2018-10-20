Geçmişte FETÖ'ye dizdiği övgülerle ve "ver mehteri" söylemiyle bilinen A Haber sunucusu Erkan Tan, Andımız'ı "Irkçı ve faşist anlayışın ürünü" olarak yorumladı

Bir izleyicinin twitterdan "bundan sonra programı Andımızla aç. Önce Andımız sonra mehter" demesi üzerine yorumda bulunan Erkan Tan, "çok anlamlı buluyorsan Andımız'ın o metnini geç aynanın karşısına söyle" dedi.



Erkan Tan'ın Andımız'la ilgili izleyiciye yaptığı yorum şöyle:



"Çok istiyorsan oğlum,çok anlamlı buluyorsan Andımız'ın o metnini, o cümlelerini çok güzel buluyorsan sen yetişkin olduğunda da devam et. Geç aynanın karşısına söyle bakıyım, sana şimdi iyi geliyor mu, güzel geliyor mu, anlamlı geliyor mu oradaki cümleler. 1930'ların 1940'ların dünyasında faşizmin devlet politikası olduğu yıllarda, dünyada hakim olan uygulamalardı bunlar. Geç söyle aynanın karşısında "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam küçüklerimi korumak büyüklermi saymak" söyle. Yani çocuklara zorla söyletmek istediğin şeyi madem çok seviyorsun her sabah geç aynanın karşısına söyle oğlum. Çok anlamlı buluyorsan, doğru buluyorsan güzel buluyorsan. Söyle Bakıyım bu yaşında sana nasıl geliyor. Gerçi senin beynin o tarafa kaydığı için sana şimdi de anlamlı gelebilir o tuhaf sözlere"



İşte o görüntüler: