İstanbul'da sanat alanında birçok örnek çalışmaya imza atan Erkan Yücel Kültür Merkezi, Güneydoğu gazileri için moral konseri verdi. Gecede hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşandı.

Çanakkale türküsüyle duygulandılar.



"Hey gidinin efesi" ezgileriyle de zeybek oynadılar.



İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi, Güneydoğu'da terörle mücadelede gazi olan kahramanlar için moral konseri düzenledi.



Gecenin açılış konuşmasını EKM yönetim kurulu başkanı Doçent Doktro İlhan Tonger yaptı. Tonger, "Gazilemize minnettarız" dedi.



Gazilere ilk sürprizi 8 yaşındaki piyano öğrencisi Ela Işık yaptı. Işık'ın performansı gaziler tarafından uzun süre alkışlandı.



Sonra da keman ve gitar dinletisine geçildi.



Konser sahnesine son olarak Hakan, Okan ve Meltem Şahin çıktı. Bağlama ve yan fülüt eşliğinde türküler ve marşlar söylendi.



Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Anadolu Yakası Şube Başkanı Önder Çelik, konser için EKM'ye teşekkür plaketi verdi.



Etkinlik tüm konukların birlikte attığı "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla sona erdi.





ulusal.com.tr