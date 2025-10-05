Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yeniden sahneye çıktı

Diyarbakır’da 2015 yılında erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, yıllar süren tedavi sürecinin ardından yeniden sahneye çıktı.

Bir televizyon yarışmasında Sibel Can tarafından keşfedilen Mutlu Kaya, geçirdiği saldırı sonrası uzun süre tedavi gördü. On yıl boyunca farklı merkezlerde fizik tedavi alan Kaya, bu süreçte ablasını kaybetmesine rağmen sahneye dönme hayalinden vazgeçmedi.

Fizik tedavilerine evde devam eden Kaya, kısa süre önce destek almadan ayakta durmayı başardı. Mutlu Kaya, ‘Sahra’ filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Galada ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya, salondaki izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

“10 YILDIR BUGÜNÜ HAYAL EDİYORDUM”

“Evet, yıllar sonra sahneye çıktım. Çok güzeldi, çok duygulandım, mutlu oldum, heyecanlandım. Ağlayacaktım neredeyse, tuttum kendimi. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok güzeldi. 10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Bugün az da olsa başarabildim. 10 yıldır mücadele ediyordum. Spor yapıyordum. İyileşmek için çabalıyordum. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. 10 yıl boyunca hep mücadele ettim. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için. Ve ben yine söylüyorum gelecek günler çok daha güzel olacak. Teklif gelirse inşallah değerlendireceğim.”