Mart ayında yapılacak yerel seçimin erkene alınacağı iddiaları siyasetin gündeminde. Konuya ilişkin iktidar ve muhalefet partilerinden açıklamalar peş peşe geldi. AKP'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin farklı görüşler var. Muhalefet ise “Seçimlere hazırız" mesajı veriyor. Peki Anayasa'ya göre erken seçim mümkün mü? Ayrıntılar haberimizde..

Ankara’nın gündemin ibresi yerel seçimlere döndü.Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ilk açıklamayı Tarım Bakanı Fakıbaba yapmıştı.Ardından da iktidar ve muhalefetten açıklamalar peş peşe geldi.24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının ilan edilmesi beklenirken siyasette 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınması tartışması başladı. Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın "Seçimler Kasım'a alınabilir" çıkışına AKP Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi.Bu açıklamaların ardından AKP’den çelişkili görüşler geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi.Konuya ilişkin CHP ve Vatan Partisi'nde de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun seçime hazır olduklarını söyledi.Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da "Biz erken, baskın veya zamanında yapılacak her türlü seçime hazırız" dedi.İyi Parti'den Ankara milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz da tartışmaları değerlendirdi.Peki erken yerel seçim Anayasa’ya uygun mu?Anayasa'ya göre yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Bu nedenle seçimlerin erkene alınabilmesi için Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Anayasa'yı referanduma gitmeden değiştirebilmek için ise 400 milletvekilinin "Evet oyu" gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre ise hiçbir partinin 400 milletvekili bulunmuyor.Anayasa’daki ilgili maddeyi değiştirmek için 295 milletvekiline sahip olan AKP’ye 105 vekilin destek vermesi gerekiyor.