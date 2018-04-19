Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından partiler sahaya inmeye hazırlanıyor. AKP, 15 Mayıs'ta seçim propagandasına başlayacak. AKP'nin adayını destekleyeceğini duyuran MHP de 21 Nisan tarihinde Kızılcahamam'da kamp yapacak. Adayını henüz belirlemeyen CHP ise HDP ve diğer partilerle ittifak görüşmelerini hızlandıracak.

Baskın seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından gözler partilerdeki son durum ve ittifak görüşmelerine çevrildi.Partilerin ne zaman sahaya ineceği tartışılırken AKP'den takvim açıklaması geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Mayıs'ta seçim propagandaya başlayacaklarını duyurdu.AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyuran MHP de 21 Nisan'da Kızılcahamam'da kamp yapacak. Kampta seçim stratejisini belirleyecek.AKP ve MHP'nin adayını belirlediği seçimler için CHP ise henüz kimi aday göstereceğini ilan etmedi. CHP’nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak görüşmelerini hızlandıracağı konuşuluyor.Anadolu Ajansı'nın haberine göre CHP'nin yaptırdığı anketlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıktı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da, katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.Sandığa gidilecek tarihin açıklanmasının ardından İyi Parti'nin seçimlere katılamayacağı tartışması da gündeme geldi.İyi Parti kurmayları gerekli şartları yerine getirdiğini savunurken son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Kulislerde, İyi Parti'nin kurultay nedeniyle seçime katılamadığı takdirde CHP'li vekillerin İyi parti adına Meclis'te grup kuracağı iddiası konuşuluyor.Bu partilerin yanı sıra Saadet Partisinde de yeni gelişmeler var. CHP, HDP, İyi Parti ile ittifak kuracağı iddia edilen Saadet Partisi haftaya HÜDA-PAR ile temasta bulunacak. Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü aday gösterip göstermeyeceği ise merak konusu.