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Erken seçim teklifi yarın TBMM'de görüşülecek

Erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanıyor. 24 Haziran'da erken seçim yapılmasını öngören teklif bu akşam komisyonda yarın ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

Erken seçim teklifi yarın TBMM'de görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, AKP ile MHP'nin ortak verdiği  Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması  Hakkındaki Önergesinin 48 saat geçmeden TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AKP Grup önerisi kabul edildi.  

AKP'nin erken seçim teklifine ilişkin  verdiği grup önerisi kabul edildi. AKP ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, bu akşam TBMM Anayasa Komisyonunda, yarın da TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, AKP'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa  Komisyonunda görüşülecek. Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak. 23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların  tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tbmm #erken seçim
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