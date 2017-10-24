Erken seçim iddiaları ve belediye başkanlarının istifası Türkiye’nin gündeminde. AKP, "erken seçim gündemde değil" derken, CHP 2019'u beklemeden yerel seçimlerin olmasını istiyor. Vatan Partisi ise Türkiye'nin önünde bir erken seçim olmadığı görüşünde

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Erken seçim olacak mı?



Ankara'da siyaset kulislerinde iktidar partisinin erken seçim hazırlığı yönünde iddialar vardı. O iddia Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına



"erken seçim gerçekçi görünmüyor" dedi.



Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri de belediye başkanlarıydı. Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının da görevden alınabileceği mesajını verdi. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın kirli pazarlıklar yaptığını iddia etti.



Bu arada



ulusal.com.tr

Ankara'da siyaset kulislerinde iktidar partisinin erken seçim hazırlığı yönünde iddialar vardı. O iddia Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada,dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise erken seçim istedi. AKP ve CHP'nin yanı sıra bir erken seçim açıklaması da Vatan Partisi 'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin,dedi.Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri de belediye başkanlarıydı. Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının da görevden alınabileceği mesajını verdi. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın kirli pazarlıklar yaptığını iddia etti.Bu arada istifa sı istenen ancak beklemede olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifa tarihi netleşti. Buna göre Gökçek 28 Ekim Cumartesi günü istifa edecek.