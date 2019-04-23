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Erken seçimle ilgili canlı yayında Murat Sarı'dan kritik açıklamalar

Kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı, Ulusal Kanal canlı yayınında erken seçim iddialarına dair "Erken seçim kararı Meclisten çıkarsa hükümet için yenilgi olur" dedi. Sarı, "Erken seçim olmasını istemiyorum. Kendimin ve şirketimin menfaati, Türkiye'nin menfaatleri üzerinde değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Bu ekonomik koşullarda, erken seçimi bu ülkenin 1.5 sene sonra dahil olsa kaldırabileceğini düşünmüyorum ama elimi mahkum gidecek. Bütün gidişat oraya gidiyor." şeklinde konuştu

Erken seçimle ilgili canlı yayında Murat Sarı'dan kritik açıklamalar

Kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına konuk oldu.

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına dair önemli değerlendirmeler yapan Murat Sarı, erken seçim iddialarıyla ilgili de görüşlerini söyledi.

Kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı, şunları ifade etti:

"Erken seçim olmasını istemiyorum. Kendimin ve şirketimin menfaati, Türkiye'nin menfaatleri üzerinde değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Bu ekonomik koşullarda, erken seçimi bu ülkenin 1.5 sene sonra dahil olsa kaldırabileceğini düşünmüyorum ama elimi mahkum gidecek. Bütün gidişat oraya gidiyor."

Sarı, "Erken seçim kararı Meclisten çıkarsa hükümet için yenilgi olur" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #31 mart #yerel seçim #murat sarı #erken seçim
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