Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı spor yorumcusu Erman Toroğlu'nu, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Simge Sarıyar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi olarak, Toroğlu’nun bir televizyon kanalında Türk futbolunu ilgilendiren konularda yaptığı açıklamalar gösterildi. Savcılık, dosyayı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında işleme aldı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde savcılığa giden Erman Toroğlu, hakkındaki suçlamalara ilişkin ifade verdi. Savcılık makamı, ifade işleminin tamamlanmasının ardından Toroğlu'nu adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

