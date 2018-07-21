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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 asker şehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 asker şehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Samet Alışov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bakanlık yetkililerinin şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ermenistan #Azerbaycan #çatışma #sınır
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