Ermenistan, Türkiye ile normalleşme çabaları arasında İslam'ı korumak için yasa tasarısı sundu

Aziz Yerganian

Yasa, İslam'a hakaret olarak kabul edilen eylemleri suç sayarak mevcut durumdan radikal bir şekilde ayrılıyor. Yeni hükümler uyarınca, İslam'ı alenen eleştirmek, Kuran'a saygısızlık etmek veya Hz. Muhammed'e hakaret etmek ağır bir suç haline gelecek. İlk kez suç işleyenler önemli hapis cezalarına çarptırılabilecek, tekrar eden suçlar için ise daha ağır cezalar öngörülüyor.

On yıllardır Ermenistan ile komşuları Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler düşmanlık, toprak anlaşmazlıkları ve açık savaşla tanımlanıyor. Türkiye ile sınır 1990'lardan beri kapalı durumda. Ancak, Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diplomatik girişimlerin tetiklediği son dönemdeki yumuşama, normalleşme iç 'da bir fırsat penceresi yarattı .

Yeni yasa, bu diplomatik ivmenin somut bir uzantısı olarak görülüyor. İslam'a saygıyı yasal olarak güvence altına alan Paşinyan hükümeti, Ankara ve Bakü'ye, barış politikasının temel taşı olarak Türk ve Müslüman dünyasının dini hassasiyetlerini dikkate almaya hazır olduğunu işaret ediyor.

Ceza kanununun ötesinde, yasa tasarısı Ermenistan'daki Müslüman azınlığın ve komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak için tasarlanmış birkaç önemli hüküm içeriyor. Yasa tasarısı, dünya çapında Müslümanlar tarafından kutlanan İslam bayramı Kurban Bayramı sırasında evde hayvan kesimini suç olmaktan çıkarıyor. Bu uygulama daha önce sadece lisanslı, yetkili tesislerle sınırlıydı ve Ermenistan'ın küçük Müslüman topluluğunun çoğu bu düzenlemeyi kısıtlayıcı buluyordu.

Ayrıca, yasa tasarısı önemli altyapı ve eğitim değişikliklerini zorunlu kılıyor. Öğrencilerin ilkokul eğitim sistemi içinde İslam'ın temelleri hakkında eğitim almasını gerektiriyor. Ayrıca, havaalanları ve tren istasyonları gibi kamu tesislerinde ibadet odaları inşa edilmesini zorunlu kılıyor. Yetkililer, bu önlemlerin önce Azerbaycan ve Türkiye sınırındaki bölgelerde uygulanacağını, ardından ülke geneline yayılacağını ve sınır ötesi etkileşimin en olası olduğu bölgeleri doğrudan hedef alacağını belirtti.

Ülkede, yasa tasarısı şok ve şüpheyle karşılandı. Ancak Paşinyan hükümeti, açık sınırların uzun vadeli ekonomik ve güvenlik faydalarının iç siyasi maliyetlerden daha ağır bastığına inanarak, bu yolda ilerlemeye kararlı görünüyor. Kafkasya'daki "düşmanlık dönemini" sona erdirmeyi mirası olarak gören Paşinyan için bu yasa tasarısı, Erdoğan'a sembolizm ötesine geçme konusunda ciddi olduğu mesajını veriyor.