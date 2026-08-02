Ermenistan'da kritik gelişme! Nikol Paşinyan yeniden Başbakan atandı

Ermenistan'da başbakanlık görevinde değişiklik yaşanmadı. Anayasal süreç kapsamında yeni yasama döneminin başlamasıyla görevinden istifa eden Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın imzaladığı kararnameyle yeniden başbakan olarak atandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ermenistan'da kritik gelişme! Nikol Paşinyan yeniden Başbakan atandı
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, anayasal süreç kapsamında parlamentonun ilk oturumunda görevinden istifa eden Nikol Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atanmasını öngören kararnameye imza attı. Atılan imzayla birlikte Paşinyan görevini sürdürmeye devam edecek.

Paşinyan'dan tarihi mesaj: "Tarihin akışını değiştirecek potansiyele sahibiz"

Yeniden görevlendirilmesinin ardından parlamentoda konuşan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın tarihin akışını değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Seçimlerde tek başına hükümet kurma çoğunluğu elde etmişti

Ülkede 7 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49,74'ünü alarak 64 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti. Seçimlerde muhalefet partileri ise toplam 41 sandalye kazanmıştı.

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