Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Birleşmiş Milletler'e, 2023 yılına kadar Türkiye'de, dünyadaki her insan için bir fidan dikelim diye söz verdik. 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Bu da bir rekor olacak." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Kırşehir DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Kırşehir Belediyesi Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Ahi Evran-ı Veli ve Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Kırşehir'e, 36 milyon lira bedelli 5 tesis müjdesiyle geldiğini belirten Eroğlu, Akpınar Neşet Ertaş Barajı, Çiçekdağı Beşikli Köyü Taşkın Koruma Tesisi, Orman Genel Müdürlüğü tesisleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tesisi temel atması ve Kırşehir Belediyesi Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı'nın açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.



Eroğlu, Neşet Ertaş'ın kendisinde ayrı bir hatırası olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Neşet Ertaş'ı ben de çok severdim. Sayın Cumhurbaşkanımız 2004 yılında toplu açılış ve temel atma merasimi yapacaktı. Ben de kendisini aradım, 'Sizi çok seviyorum, bu merasime gelip de siz de bir konser verirmisiniz' dedim. Muhteşem bir konser verdi. Biz de Türkiye'de ilk defa canlı yayında pek çok noktanın açılışını yaptık. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı. Onun hatırasına burada bir baraj sözü verdik. Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, kısa zamanda da bitireceğiz. 2019 yılının sonunda bu dev baraj bitirilecek. Çiçekli köyünde de dere ıslah çalışması yapacağız. Bunlar ve diğer yatırımların temelini atıyoruz."



Bakan Eroğlu, Kırşehir Valiliği'nde yapılan toplantıda kendisine kadınların bir şikayetinin iletildiğini belirterek, "Sular sert olduğu için makineler sık arıza yapıyor diye hanımlardan şikayetler var. Vilayetteki toplantıda bunu başkan söyledi. Ben dünyada en çok baraj içme suyu arıtma tesisi yapan bir bakanım. Benden daha çok yapan yok. 6 bin 700 tane tesis açtık. Bunlardan 186 tanesi arıtma tesisi. Kırşehir'deki arıtma tesisinin projesine ben bakacağım. Şu anda proje hazırlanıyor. İnşallah o bitince buraya çok mükemmel, sertliği de giderecek bir tesis kazandıracağız. Artık hanımlar yumuşak suyla istediği kadar çamaşır yıkar, güzel lezzetli yemekler yapar. Belki bir tarihte belki yöresel yemekleriniz için misafir oluruz." değerlendirmesinde bulundu.