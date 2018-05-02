Uğur Mumcu ile birlikte Atatürk devrimlerinin mücadelesini veren Avukat Erol Ertuğrul, Doğu Perinçek'e desteğini açıkladı. Avukat - Yazar Ertuğrul, "Demokrasi için Perinçek'e imza vereceğim" diyor...

Hukukçu yazar Erol Ertuğrul, 1943 yılında Kars’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Arhavi, Midyat, Manavgat, Koçarlı ve Elbistan kaymakamı olarak bu vatana hizmet etti.12 Eylül'de kaymakamlığı bıraktı, avukatlık yaptı. Atatürk Devrimini tamamlama mücadelesinin hep en ön saflarında oldu. Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık gazetelerinde yazdı. Şimdi tüm halkı Doğu Perinçek'in adaylığı için 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına gitmeye çağırıyor.Ertuğrul, Doğu Perinçek'i öğrencilik yıllarından beri tanıyor, O'na sonuna kadar inanıyor, güveniyor.Rusya, Çin, İran ve Suriye ile en iyi ilişkilere sahip Cumhurbaşkanı adayının Doğu Perinçek olduğunu söylüyor.Doğu Perinçek'in uluslararası başarılarına, sözde Ermeni soykırımı konusundaki tarihe geçen başarılarını da ekliyor.Doğu Perinçek için adaylık formunu imzalayan Erol Ertuğrul, "Ben de gidip imza vereceğim" dedi.