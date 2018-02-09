Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kerkük'te Türkmenlerin hedef alındığı suikastleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Salih, suikastlerin perde arkasını anlattı, Türkmenlerin bölünme referandumuna karşı birlik mücadelesinin bedelini ödediklerini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki PKK/PYD yapılanmasına dikkat çeken Salihi, Irak hükümetini uyardı.

Irak'ın Kerkük kentinde son 4 ay içinde 19 Türkmen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastların çoğu aydınlatılamadı, "faili meçhul" kaldı.



Peki bu suikastlerin perde arkasında neler var? Hedef ne ya da kimler? İşte bu sorulara Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi yanıt verdi.



Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Salihi, Türkmenlerin Irak'ın parçalanmaması için verdiği mücadelenin hedef alındığını söyledi.



KERKÜK SUİKASTLERİNİN PERDE ARKASI



Salihi, "Türkmenler bölgede önemli bir coğrafyaya sahip oldukları için hem Irak'ta hem de Suriye'de kesinlikle hedef halinde. Aynı zamanda Türklük faturası ödüyoruz. Referandum ile ilgili çok ciddi bir tutum aldık. O yüzden biraz da cezalandırılıyoruz bu hususta" dedi.



Bu suikastlerin bir diğer amacı ise Irak'ta önemli bir etkiye sahip Türkmen Cephesinde rahatsızlık yaratmak. Nedeni ise Irak Parlamentosunun 12 Mayıs 2018'de yapılacağını açıkladığı seçimler...



Salihi özellikle de bu süreçte Türkmenleri seçimlerden uzak tutmak gibi bir senaryo kurgulandığını belirtti.



Salihi, "Türkmenlerin hedef olması belli başlı bir siyasetin neticesidir. Kesinlikle bu millet kendi kaderine terk edilmemelidir. Bu da Irak Merkezi hükümetinin görevidir. Kerkük'te askeri gücünü dağılmasından sonra herhangi bir adım atılmadı. Bu konuda eksiklikleri var. Bu eksiklik olmasa Iraklı türkmenler hedef haline getirilemez. Bu yüzden bu suikastler şüpheli" dedi.



SİNCA BÖLGE İÇİN TEHLİKE



Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'ye terör koridorunun Irak ayağına fikkat çekdi. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar'ın temizlenmesi gerektiğini vurguladı.



Salihi, "Sincar bölgesinde PKK/PYD'nin Irak sınırlarında da bulunmaları Suriye'deki tehlikenin bir parçasıdır. Bu tehlikeye karşı yapılacak operasyonlara Irak merkezi hükümetinin katılması daha uygundur. Kerkük'ün civarında PKK/PYD'nin barındırılması bölgenin emniyetini sarsan bir konudur" dedi.



Haber: Deniz Çağlayan

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