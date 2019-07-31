Ersin Tatar'dan Miçotakis'e sert yanıt

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rum kesimini ziyareti sırasında Türklere işgalci diyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. "Yunanistan'ın Başbakanına sesleniyorum" diyen Başbakan Tatar "Türk ulusu arkamızdadır. İstediğiniz kadar konuşun. Türk halkının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kimse Türk ulusunun elinden alamaz." dedi. Tatar, açılması planlanan Maraş bölgesi ile ilgili bilgiler de paylaştı.

Kıbrıs'lı Türklere işgalci diyen Yunan Başbakanı'na cevabı Türkiye'den verdi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım etkinlikleri kapsamında İstanbul'daydı. Düzenlenen resepsiyonda Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı hamlelere, KKTC-Türkiye işbirliği ile yanıt verdi Tatar.



Güney kıbrıs Rum Kesimi'ne yaptığı ziyarette Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de seslendi.



Ertesi gün katıldığı canlı yayında da altını çizdi Ersin Tatar, "Türkiyenimn garantörlük hakkından vazgeçmeyiz" dedi.



Tatar'ın gündemindeki bir diğer konu ise açılması planlanan Maraş bölgesi oldu.



Gazetecilerin sorularına yanıt veren Tatar, bölgedeki araştırmaların neticesini aktardı.



Milyonlarca arşiv belgesi incelendi. Türkiye, Maraş topraklarının Türk vakıflarına ait olduğunu tescilledi.Ancak sadece Maraş bölgesi değil, Rum kesimindeki bazı bölgelerin de vakıflara ait olduğunu ortaya çıktı.



Yeni Şafak'a konuşan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın danışmanlarından Prof. Dr. Ata Atun, İngilizlerin Dikelya’daki askeri üssünün bile vakıf malları üzerinde bulunduğunu söyledi.





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