Ersin Tatar’dan Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar: "Bağımsızlık ve egemenlik kırmızı çizgimiz"

Cenevre’de düzenlenecek toplantıya iki devletli çözüm önerisini sunmak için gideceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon temelli görüşmelerin beyhude olduğunu ifade etti. "Bu modelin bütün denemeleri boşa çıkmıştır ve aynı şeyi tekrarlamakta hiçbir fayda yok" diyen Tatar, iki egemen ve eşit devletin işbirliği temelinde bir anlaşma yapılmasının gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık ve Egemenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisinin bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik olduğunu vurguladı. "Egemen eşitlik, bir halkın kendi kendini yönetme hakkıdır" şeklinde konuşan Tatar, bu ilkenin Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Desteğiyle Güçlü Bir Konumdayız

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli politikalarına verdiği desteği övdü ve son yıllarda Türkiye ile kurulan güçlü bağların Kıbrıs Türk halkı için büyük bir başarı olduğunu ifade etti. "Bizim gücümüz ve en büyük başarımız, Türkiye'nin desteğiyle büyüyen güçlü bağlardır" dedi.

Elektrik İletimi Projesi: Hem Ekonomik Hem Çevresel Fayda

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında kurulması planlanan kablo sistemleriyle elektrik iletiminin sağlanacağını duyurdu. Bu projeyle hem ekonomik hem de çevresel faydaların elde edileceğini belirten Tatar, Kıbrıs’ın her iki tarafının da bu projeden fayda sağlayacağını ifade etti.