Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turist sayılarının 32 milyon seviyesine ulaştığını belirterek "40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin turizm sektöründe hızlı bir toparlanma yaşadığını ve turist sayısında artış olduğunu belirten Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla, yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız." bilgisini paylaştı.



Ersoy, turizmde kişi sayısındaki artışın çok sevindirici, umut verici olduğunu ifade ederek, bundan sonra odaklanmaları gerekenin, kişi başına gecelik geliri nasıl artıracakları olduğunu söyledi.



Turizm sektörünün sorunlarını masaya yatırarak ihtiyaç duyulan ve çözüm getirilmesi gereken konuları belirlediklerini anlatan Ersoy, ilk olarak sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda adımlar attıklarını hatırlattı.



Ersoy, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için imzalanan protokol kapsamında ilk etapta pilot olarak belirlenen turizm liselerinden öğrencilerin beceri eğitimlerini gerçek turizm işletmelerinde yapmalarına olanak sağladıklarını anlattı.



Protokol kapsamına alınan okullardaki öğrencilerin en az iki yabancı dil öğrenerek mezun olmalarının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, "Pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız." diye konuştu.



Ersoy, sektörde ihtiyaç duyulan bir başka konunun da personel lojmanları olduğunu, bu ihtiyacın giderilmesi için tahsis çalışmaları üzerinde çalıştıklarını aktardı.



Ulaşım imkanlarının artırılmasının turizmin önünü açacak ve gelişimine önemli katkılar sunacak konu başlıkları arasında yer aldığına dikkati çeken Ersoy, bu doğrultuda Türk Hava Yollarıyla birlikte nisan ayı itibarıyla hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Ortadoğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına tarifeli seferleri başlatacaklarını bildirdi.



Ersoy, İstanbul Havalimanı'nın da İstanbul turizmi ve Türkiye turizmi açısından geleceği kurtaracak en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.



Bakan Ersoy, diğer taraftan turizme yönelik algı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu var, önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.



"PR'a öncelik vereceğiz"



Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız gerekiyor. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz." dedi.



"Klasikleşmiş tanıtımların payını azaltacağız, buradan tasarruf ettiğimiz kısmı yeni teknoloji alanlarına kaydıracağız." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Kendisini ülkesine ispatlamış kanaat önderleri veya bloggerlar, sosyal medyada takipçileri yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışmasını 2019'da başlatacağız..Türkiye'nin önde gelmiş medya ajanslarıyla eylem planı hazırladık. Yılbaşına kadar Türkiye'nin yeni sloganlarını tamamlamış olacağız, mayıs ayına kadar kreatif sonuçlarını üreteceğiz."



Booking ve UBER konusuna da değinen Ersoy, "Hassasiyetimiz vergi ve haksız rekabeti kaldırmak, başka hiçbir şey yok. Gelsin o da vergisini ödesin, eşit şartlarda rekabet etsin." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'nin önündeki en büyük engelin turizm açısından planlı ve programlı gelişim olduğunu düşünüyorum. Bu planlama ve programlamayı uzun vadeli, doğru yapabilirsek çok daha iyi yerlere gelebiliriz." ifadelerini kullandı.



"Çingene Kızı 26 Kasım'da getirilecek"



Çingene Kızı ile ilgili mozaik parçaların son aşamaya geldiğini belirten Ersoy, "26 Kasım itibarıyla Chicago'dan THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek." dedi.



Ersoy, 2003-2018 yılları arasında 4 bin 319 parça tarihi eserin yurt dışında tespit edilip Türkiye'ye getirildiğini söyledi.



Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turizm Geliştirme Fonu hazırlıklarımız son aşamaya gelmek üzere. Kasım gibi netleşecek, kanunlaşacak inşallah. Hem özel sektörün tanıtımda daha katılımcı olmasını sağlayacağız hem de sadece tanıtım değil yatırımda da öncü bir kuruluş olacak. Türkiye'yi 7 bölgeye ayırmaya karar verdik; İstanbul, Dalaman, Antalya, Nevşehir, Trabzon, Van ve Diyarbakır çevresindeki bölgeler olarak planlıyoruz. Buralarda belli noktalarda büyük yatırım alanları da geliştireceğiz."



Ersoy, "Türkiye'nin sadece turizm yatırım değerinin bile çok ciddi harikalar yaratacağını görebiliyorum, yatırımcı bulmakta sıkıntı çekmeyeceklerini görebiliyorum. Birçok dünya vatandaşının da bu projelerle birlikte Türkiye'ye yerleşmek isteyebileceğini, hayatının geri kalan kısmını Türkiye'de geçirmek isteyeceğini düşünüyorum." dedi.



"Süresi dolan teşvikleri yenilemeyi düşünmüyoruz"



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde gelecek yılı 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek istediklerini bildirdi.



Ersoy, Türkiye'de 153 noktada kazı yapıldığını belirterek, "Bunun 122'si yerel kazı ekipleri, 31'i yabancı kazı ekipleri tarafından yapılıyor. İlk yapacağımız önemli hamle, turizm açısından da önemli olan 20 önemli noktada kazı çalışmalarının 12 aya yayılması." ifadelerini kullandı.



Bakan Ersoy, "Süresi dolan teşvikleri yenilemeyi düşünmüyoruz. 2019'da 'cruise'u desteklemeye devam edeceğiz." dedi.



Film çekimlerini kolaylaştırmak için valiliklerde Çekim Koordinasyon Kurulu kurulacağını açıklayan Ersoy, bu kurulların İlk etapta 7 şehirde olacağını söyledi.