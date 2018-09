Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök cuma günkü yazısında, “Yeni Ekonomi Paketi” ile Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmasının aynı güne rastlamasına dikkat çekmiş. “Reform paketinin en önemli maddesi Enis’in bırakılması” tespitinde bulunmuş.

Sonra da “24 Ocak Kararları”na ve 2001 krizi sonrası gündeme gelen “Derviş reformları”na (!) vurgu yapmış. Paketlerle demokrasi arasında bağ kurmuş.



24 OCAK KARARLARI

Özkök yazısında, “24 Ocak Kararları”nın mimarı Turgut Özal’ı övüyor. “Türkiye Cumhuriyet tarihinin en devrimci insanlarından biri” diyor.

24 Ocak Kararlarının maddelerini uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları yazdı. Kararlar ancak diktatörlükle uygulanabilirdi. Öyle de oldu. 12 Eylül Darbesinin asıl lideri ABD Büyükelçisi ile Çankaya Köşkünde mutfakta ev kıyafeti ile sandviç yiyecek kadar samimi olan Özal’dı.

Evren ise darbenin “güvenlik amiri” idi.



KEMAL DERVİŞ

Özkök’ün verdiği ikinci örnek de Kemal Derviş. Onu Türk hazinesinin başına atayanlar aynıydı. Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşları. Diğer bir deyişle Amerika.

Derviş sonrası yaşananlar da malum.

“15 günde 15 yasa” diyerek Türkiye’nin altı oyuldu.

“Doğrudan gelir desteği” projesiyle tarımı çökertildi.

Kamu mallarının tamamının satışının önü açıldı.

Irak işgali öncesinde Ecevit Hükümeti dağıtıldı

Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmesi için dua eden AKP’nin önü açıldı.



PARLAK DÖNEM

Özkök, 24 Ocak ve 12 Eylül darbesi, Derviş reformları sonrası ve AKP’li yılları, “Gerek 1980’li yıllar, gerekse 2000’lerin ilk 10 yılı Türk ekonomisinin en parlak, en göz kamaştırıcı yılları olmuştu” diye övüyor.

Daha da ileri giderek, “Bugün geriye baktığımda şunu görüyorum: Her iki programın uygulanmasında da ortak bir siyasi zemin vardı. O da her ikisinden sonra da demokratik bir açılımın başlamasıydı...” ifadelerini kullanıyor.

Çok ilginç.

Daha sonra da Enis Berberoğlu’nun serbest kalmasıyla “Yeni Ekonomi Paketi”ni birleştiriyor.

Berberoğlu’nun eşini kendisinden önce Berberoğlu hapse tıkılırken Başbakan olan Binali Yıldırım’ın aramasına da seviniyor.



BEN BAŞKA BİR ÜLKEDE Mİ YAŞADIM

Ben de Özal’lı ve Derviş’li yılları hatırlıyorum. Ama Özkök’ü okuyunca “Acaba ben başka bir ülkede mi yaşadım” demekten kendimi alamadım.

24 Ocak Kararları sonrasında yaşananların birebir şahidiyim.

24 Ocak Kararlarını uygulamak için yapılan darbede bir milyon kişi işkenceden geçti. İnsanlar evlerindeki kitapları banyo sobalarında, kalorifer kazanlarında yaktı. Anne babalar çocuklarını kitaplardan uzak tuttu.

Bugün yaşanan sıkıntılar, Özkök’ün çok övdüğü 24 Ocak Kararları ve onu uygulamak için yapılan darbenin sonucu.

Hakkını da verelim. 12 Eylül çok başarılı bir darbe. Ama Türkiye için değil, Amerika için!



2001 SONRASI

“Derviş Reformları” sonrası durum da pek farklı olmadı. “1 Mart Tezkeresi” Meclis’te reddedilse de Meclis çiğnenerek “gereği” yapıldı.

Sonra ne oldu?

Irak’ta 1 Milyon Müslüman öldürüldü. Onbinlerce kadının ırzına geçildi.

Özkök 2000 sonrası 10 yılı övmüş. Ama unutmayalım. Türk Ordusuna en büyük darbe 2007’de başlayan Ergenekon ve sonrasında başlatılan Balyoz, ... davalarıyla vuruldu.

FETÖ, Derviş Reformları sonrası AKP’nin yönetime gelmesiyle iktidara ortak oldu.

Yani Özkök’ün övdüğü yıllarda...



YANILIYOR

Anlayacağınız her şey ortada. 24 Ocak Kararları ve Derviş Reformları Türkiye’ye demokrasi getirmedi. Tam tersine demokrasiyi katletti.

Özkök’ün Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılması sonrası ABD patentli 24 Ocak Kararlarını ve Derviş Reformlarını hatırlaması da garip.

Özkök Türkiye’nin son döneminde önemli bir gazeteci oldu. Ama günahı da çok. Hem Özal, hem de AKP döneminde.

Özellikle de basında sendikasızlaşmada!

Özkök’ün Cuma günkü yazısı ile ne yapmak istediğini pek anlayamadım.

Ama en hafif değerlendirmeyle, fena halde yanılıyor..!





