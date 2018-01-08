"ABD mahkemesinin Mehmet Hakan Atilla kararı uluslararası hukukun ihlalidir"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "ABD mahkemesinin Mehmet Hakan Atilla kararı uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.



Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, ilk yargılama safhasında mahkeme jürisinin Atilla'nın suçlu olduğu yönünde karar verdiğini hatırlatarak, ABD'nin başka devletleri, onların tabiiyetindeki gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı kurallar koyma yetkisine sahip olmadığını, böyle bir yetkinin tekel olarak Birleşmiş Milletlere (BM) tanındığını söyledi.



BM'nin bir devlete karşı aldığı yaptırım kararlarının tüm devletleri bağlayıcı olduğunu ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ilave ambargo kararı almıştır. Bu karar, Türkiye için de başka devletler için de bağlayıcı olamaz, yaptırım kararları sadece kendisini ve vatandaşlarını bağlar. ABD'nin başka bir devlete uygulamış olduğu ambargo kararına uymadığı iddiası ile başka bir devlet vatandaşını suçlu bulması, yargılaması ve mahkum etmesi, uluslararası hukuka açıkça aykırı olup bunun adı zorbalıktır, keyfiliktir. Uluslararası arenada ise Kudüs konusunda olduğu gibi ABD'yi zor durumda bırakacak siyasi bir karardır. Türkiye, ABD'yi uluslararası hukukun imkanlarıyla mahkum ettirecek güce sahiptir, bu mücadelede yalnız da kalmayacaktır. ABD mahkemesinin Mehmet Hakan Atilla kararı uluslararası hukukun ihlalidir."



Aktürk, bu davanın Türkiye'de ve ABD'de, FETÖ ile CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin somut ispatı olduğunu belirterek, "Mahkemenin seyrine, davaya bakan hakimin FETÖ ile bağlantılarını ortaya koyan sözde delillere, sözde tanıklara baktığınız zaman aslında baştan düşmesi gereken bir hukuk davasıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir. Bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahale, iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açıktır." dedi.



Mahkemenin vereceği kararın Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmeyeceğini söyleyen Aktürk, Türkiye'nin tam egemen ve tam bağımsız bir ülke olduğunu, başka bir ülkenin Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamayacağını kaydetti.

Aktürk, "Devletimiz; FETÖ, PKK, DEAŞ dahil hiçbir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir." şeklinde konuştu.