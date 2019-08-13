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Erzincan'da terör operasyonu
Erzincan'da terör operasyonu
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Erzincan'da terör operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzincan'da terör operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 2 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Kemah kırsalında dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, operasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemah ilçesi Acemoğlu bölgesinde operasyonun devam ettiğini belirtti.

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında SİHA destekli dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Arslantaş, "Bugün ekiplerimizin sıcak temasının devam etmesi neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan
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