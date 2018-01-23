FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı olan eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 1 sanığın tahliyesine, tutuksuz yargılanan 1 sanığın ise tutuklanmasına hükmetti

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı olan eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personeller Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Ahmet Miraç Ok, Mustafa Yılmaz ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Sanık avukatları ve sanık yakınlarının da katıldığı duruşmada bazı tanıkların dilenmesi ve darbe girişimi günü yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesiyle devam edildi.

Duruşmada dinlenen tanıkların ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını istedi.

Söz alan bazı sanıklar ile avukatları da savunmalarında, yöneltilen suçlamalar ile aleyhteki tanık ifadelerini kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı tanıkların dilenmesi için müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanık Ahmet Miraç Ok'un adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine, tutuksuz sanık Selim Öztürk'ün ise değişen delil durumlarını dikkate alarak tutuklanmasına hükmetti. Duruşma 20 Şubat 2018'e ertelendi.



İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ileri sürülen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında yer aldığı 13'ü tutuklu 44 askeri personelin "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs"

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