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Erzincan Kemah'ta deprem oldu (Son depremler)

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 17.33'te yerin 5 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzincan Kemah'ta deprem oldu (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin saat 17.33'te olduğu belirtildi.

Verilere göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin 3,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzincan #kemah #deprem
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