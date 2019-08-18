Erzurum Barosu Başkanı Göğebakan, adli yıl açılış törenine katılacaklarını belirterek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi öncesi kutuplaşmayı çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz." dedi.

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay Başkanlığınca Beştepe'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarının davet edildiğini, ancak bazı baroların katılmama yönünde açıklama yaptıklarını anımsattı.



Erzurum Barosu'na davetiyenin ulaştığını ve davete katılma yönünde karar aldıklarını aktaran Göğebakan, "Bölgede çoğu baro başkanının da davete katılacağını düşünüyorum. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanacağı bir zamanda bunların ön plana çıkarılmasını çok doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Göğebakan, açıklanacak belgeyi avukatların, hukukun, hak ve özgürlüklerin geleceği açısından önemli gördüklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanına konuşma hakkı verilmesinin, bazı şeylerin de artık düzelmeye başladığının göstergesi olacağını umut ediyoruz. Genelde yargının, özelde ise savunmanın durumu ortada. Bizim birinci görevimiz bunları düzeltmek. Biz diyalogdan yanayız. Bazı barolarımızın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki kaygılarını anlayıp, paylaşmaktayız. Ancak ekim ayında TBMM'de görüşülecek 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' öncesi bu tür kutuplaşmaları çok doğru bulmuyorum. Davete katılacağız, katılmayan baroların hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz."

Rize

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ise yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının, Beştepe'de gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarını daveti sonrasında İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın gibi bazı baroların katılmama yönünde açıklama yaptığını belirtti.



Bir kısım baroların, adli yıl açılış töreninin tarafsız bir mekanda gerçekleştirilmesi gerektiğini, Beştepe'de gerçekleştirilmesinin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüreceğini ileri sürülerek davete icabet etmeyecekleri bilgisini paylaştıklarını aktaran Peçe, şu değerlendirmede bulundu:

"​​Açıklama yapan baroların endişelerinin yargı bağımsızlığının zedelenmesi, tarafsızlığın yitirilmesi vesaire olduğunu düşünmüyorum. Zira aynı barolar kısa zaman öncesinde Türkiye Barolar Birliğinin aktif katılımı ile hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde avukatlık mesleğinin yıllardır kangren olmuş birçok sorununa çözüm getirmesine rağmen, Adalet Bakanlığı ile el sıkışılmasına karşı çıkılmış, reform belgesi küçümsenmiş, Barolar Birliği Başkanını siyasete teslim olmuş kişi olarak ilan etmişlerdir. ​Mesleğin birçok sorununun çözüm aşamasına geldiği, özellikle Adalet Bakanımız Sayın Abdlhamit Gül'ün sorunların çözümünde gösterdiği irade ve fedakarlığı, Sayın Metin Feyzioğlu'nun mesleğin yıllardır hep konuşulan ancak bir türlü çözülemeyen sorunlarını Adalet Bakanlığı ile yürütülen karşılıklı anlayış ve müzakere ile çözüme kavuşturma aşamasına geldiği bir süreçte bazı baroların bu şekilde siyasi tavır sergilemeleri her şeyden önce mesleğin sorunlarının çözümündeki aktif sürece zarardan başka bir şey getirmeyeceği tüm meslektaşlarımın malumudur."

Cumhurbaşkanının devletin başı olduğunu, yürütme yetkisi bulunduğunu kaydeden Peçe, "​​Anayasamızdaki devletin başı sıfatı ile devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını teminle görevli Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapılacak olan adli yıl açılış töreninin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına halel getirmeyeceğini, törene katılmayacakları yönünde basın açıklaması yapan baroların kararlarının hukuki olmayıp siyasi ve kişisel kararlar olduğunu, Rize Barosu olarak törene katılacağımızı kamuoyuna saygı ile arz ederiz." ifadelerini kullandı.



Karaman

Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz da yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarının davet edildiğini belirtti.

Bazı baroların katılmama yönündeki açıklamaları hakkında yorum yapamayacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden beklentileri, meslektaşlarımızın birikmiş, çözülmeyen dağ gibi sorunları vardır. Bu sorunların çözümü için karşılıklı yapıcı diyalog gerekmektedir. Birlik Başkanımız Sayın Metin Feyzioğlu da törene katılacaktır, geleneğin devamı olarak da Yargıtay Başkanımız ile açılış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın, milletimizin beklentisi, sorunların konuşularak çözülmesidir. Karaman Barosu olarak bu düşüncelerle törene katılacağız."