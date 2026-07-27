Erzurum Basavcılığından Gülistan Doku açıklaması: 16 ilde operasyon!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bulgulara ve yürütülen işlemlerin detaylarına ilişkin şu resmi açıklamayı yayımladı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel’in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir"