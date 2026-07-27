Erzurum Başsavcılığından Gülistan Doku açıklaması: 16 ilde operasyon!
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile mülki idarecilerin delilleri organize bir şekilde kararttığını bildirdi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, süregelen davaya ilişkin kamuoyuna yaptığı ilk duyuruda, "Şüpheli Tuncay Sonel’in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edildi" ifadelerini kullandı.
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kayboldu ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığına yönelik iddialar uzun süre gündemde kaldı. Bu iddialar kapsamında Başsavcılık tarafından 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden re'sen yeni bir soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın ilk tespitlerine göre, dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelisi Tuncay Sonel’in koordinesindeki üst düzey mülki ve emniyet idarecileri sürece doğrudan müdahil oldu. Yerel bürokratik unsurlar ile kamu görevlilerinin; kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanarak adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği tespit edildi.
Tüm bu bulgular ışığında, eylemlerin pek çok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, maddi deliller ve soruşturma verileriyle desteklenen güçlü bir kanaat oluştu.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bulgulara ve yürütülen işlemlerin detaylarına ilişkin şu resmi açıklamayı yayımladı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel’in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir"
16 FARKLI İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, Tunceli'de yürütülen önceki işlemlerde görev alan ve kolluk görevlisi olarak şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik adli makamlarca harekete geçildi.
Toplam 19 hedef şahsa yönelik olarak 16 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.
Emniyet güçlerinin sahadaki baskınları sonucunda 18 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.