Erzurum'da ulaşıma kar, engel oluyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Peki 26 Şubat 2019 Salı Erzurum'da okullar tatil mi

Erzurum il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinden Aşkale, Aziziye, Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ile Pasinler'de kuvvetli kar yağışı ve tipi bekleniyor.



Bugün saat 20.00'de başlayıp yarın 06.00'ya kadar süreceği öngörülen yağışla, kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığının 20 ila 30 santimetre olacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli fırtınanın da beklendiği bölgede, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.



'26 Şubat 2019 Salı yarın Erzurum'da okullar tatil mi' sorusuna yanıt olacak hiçbir açıklama yapılmadı.