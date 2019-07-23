Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı... Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan vatan savaşının adımları kararlılıkla atıldı. Kongrenin yıldönümünde Erzurum'da törenler yapıldı.

Milli Mücadelenin 100'üncü yıldönümünde, Erzurum'da törenler yapıldı. Vatan Savaşı kararlılığı bir kez daha vurgulandı.



"Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" iradesi ile Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Milli Mücadelenin ikinci adımı atıldı Erzurum'da.



100 yıl sonra, Erzurum'da yine aynı irade varlığını korudu. Kentte törenler yapıldı. Yaklaşık 2 kilometre süren ve Erzurum Kongre Binası önünde sona eren yürüyüşe TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.



Şentop, yaptığı konuşmada "birlik" vurgusu yaptı.



Törenler kapsamında Erzurum Kongresinin temsili canlandırması da yapıldı.





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