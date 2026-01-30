Erzurum merkezli 5 ilde dev operasyon: Esnaf kredisiyle 11 milyonluk vurgun!

Erzurum merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonda, hakkı olmayan kişilere kredi kullandırıldığı iddiasıyla 38 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Erzurum merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Yalova ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SAHTE EVRAKLA KREDİ KULLANDIRILDI

Yapılan incelemelerde, Erzurum’un Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren Hasankale Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, gerçekte esnaflık faaliyeti bulunmayan kişilere aracı şahıslar üzerinden kredi kullandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin, sahte evrak düzenleyerek toplam 25 ayrı kredi işlemi gerçekleştirdiği, bu krediler üzerinden haksız menfaat sağladığı ve toplamda 11 milyon 474 bin TL tutarında usulsüz kredi kullandırıldığı tespit edildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 8’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.