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Erzurum ve Bursa'da IŞİD operasyonu: 61 gözaltı

Erzurum ve Bursa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum ve Bursa'da IŞİD operasyonu: 61 gözaltı

Erzurum'da terör örgütü IŞİD'in şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üs düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, IŞİD adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda IŞİD'in kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.   

Bursa'da 39 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Gürsu ilçelerindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, 2'si Azerbaycanlı ve 28'i Suriyeli olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 8'inin yaşının küçük olduğu belirtildi.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #bursa #ışid #terörle mücadele
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