Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi yapıldı.
Açık artırmada 287 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarının sahibi oldu.
Kamuoyundaki tepkilere rağmen fabrikaları özelleştirmekten vazgeçmeyen hükümete Şeker-İş Sendikasından sert tepki geldi. Açıklamada, sandıkta hesap soracağız mesajı verildi.
Sendikanın Danıştay’a şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali için açtığı dava ise 3’e 2 oyla reddedildi.
HABER: HASRET KAYA - KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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