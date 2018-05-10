Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikaları da satıldı. Sürece tepki gösteren Şeker-İş Sendikası "Sandık önümüze geldiğinde gereğini yapacağız" diyerek AKP hükümetini bir kez daha uyardı.





Açık artırmada 287 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarının sahibi oldu.



Kamuoyundaki tepkilere rağmen fabrikaları özelleştirmekten vazgeçmeyen hükümete Şeker-İş Sendikasından sert tepki geldi. Açıklamada, sandıkta hesap soracağız mesajı verildi.



Sendikanın Danıştay’a şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali için açtığı dava ise 3’e 2 oyla reddedildi.





HABER: HASRET KAYA - KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi yapıldı.Açık artırmada 287 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarının sahibi oldu.Kamuoyundaki tepkilere rağmen fabrikaları özelleştirmekten vazgeçmeyen hükümete Şeker-İş Sendikasından sert tepki geldi. Açıklamada, sandıkta hesap soracağız mesajı verildi.Sendikanın Danıştay’a şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali için açtığı dava ise 3’e 2 oyla reddedildi.