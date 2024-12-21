Erzurum'da çığ felaketi! Sporcuların üzerine çığ düştü

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda korkunç bir olay yaşandı. Bölgede antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştüğü açıklandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi. Selahattin Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Yaşanan felakette 16 yaşındaki milli sporcunun hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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