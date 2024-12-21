Erzurum'da çığ felaketi yaşandı! Sporcuların üzerine çığ düştü

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda korkunç bir olay yaşandı. Bölgede antrenman yapan milli sporcuların üzerine çığ düştü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi. Selahattin Karslı yaptığı açıklamada, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

Mustafa Çiftçi, yaptığı ilk açıklamada, Judo Genç Milli Takımı'ndan 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da hafif yaralandığını belirtti. Çiftçi, "Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi." dedi.

Çiftçi, sporcuların bölgeye kamp yapmaya geldiğini dile getirerek, "Doğa yürüyüşü yapmaya çıktıklarında, herhangi bir şekilde Büyük Büyükşehir Belediyemize, AFAD ekiplerimize veya resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olmamış. Demek ki rotayı kendileri belirlemişler. Halbuki Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa biz onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi. Zaten kayak merkezinde herhangi bir şekilde çığ düşme imkanı, ihtimali yok. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz bu tür riskli olan alanlarda kendileri kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları yapıyorlar. Eğer yine önceden haberimiz olsaydı yine yürüyüş yapacakları alanda da bu tür bir çalışma yapılabilir. Böyle bir üzücü hadisenin yaşanmasının önüne geçebiliriz." dedi.

Çiftçi, çığ düşen bölgede kayak yapılmadığını vurgulayarak, "Burası kapalı bir alan. Kayak merkezlerimiz şu anda bizim ön tarafımızda bulunan bölgede yer alıyor arkamızdaki alan şu anda Sultansekisi diye belirttiğimiz isimlendirdiğimiz alan, kayak alanı değil." diye konuştu.

Hastanelerde 3 yaralının bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Sporcularımız hafif yaralı olarak hastanede, müşahit altında tutuluyorlar. Onların sağlıkları sıhhatleri iyi herhangi bir risk yok. Bir süre sonra da tahmin ediyorum ki şifayla taburcu olacaklar." dedi.

16 YAŞINDAKİ EMRE YAZGAN HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Sağlık Bakanlığından açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarda Emre Yazgan'ın hayatını kaybetmediği ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili de konuşan Sezer Huysuz, "Bizim orada Kocaeli TOHM sporcularımız yüksek irtifa kampına katılmışlardı. Sabah dağ yürüyüşünde, antrenmanda böyle bir olay meydana geliyor. Ben de yoldayım, Erzurum'a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sporcuların sağlık durumu hakkında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi doktorlarından bilgi aldığını söyledi. Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından yaşama döndürüldüğünü belirten Çiftçi, "Doktorlarımızın bana ifade ettiği, şu an müdahalenin yoğun bakımda devam ettiği yönünde. Vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın da 2 ila 5 saat arasında sürebileceğini, şu anda Allah'tan ümit kesilmediğini, müdahalenin devam ettiğini söylediler." dedi.

Çiftçi, olayda yaralanan 5 sporcudan birinin Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan olduğunu ve tedavisine aynı hastanede devam edildiğini bildirdi. Yaralı diğer 3 sporcunun Erzurum Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğunu anlatan Çiftçi, sağlık durumları iyi olan sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, son yaptığı açıklamada ise üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Mustafa Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.

Emre Yazgan'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileyen Çiftçi, "Sporcuların antrenörlerini de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, bir haftada daha burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu elim hadise olmasaydı önümüzdeki hafta sonuna kadar da burada kamplarına devam edeceklerdi. Ben rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. Kendileri bana, 'Biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyor biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız ve bildiğimiz için herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık.' şeklinde bilgi ifade ettiler." dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün bölgeyle ilgili don, buzlanma, dik ve yamaçlı yerlerde de çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımının bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Demek ki sporcularımızın haberi olmadıkları için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu, zuhur ettiğini düşünüyoruz. Ben tekrar bu müessif hadiseden dolayı tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin, "Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz." dedi.