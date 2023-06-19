Erzurum'da deprem! (19 HAZİRAN 2023)
Erzurum'da merkez üssü Aşkale ilçesi olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıklandı.
Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 14.43'te yaşanan sarsıntıyla ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, merkez üssü Aşkale olan depremin büyüklüğü 4,3 olarak belirtildi.
Depremin, yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2023
KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) https://t.co/ltNypTJBUk
19.06.2023, 14:43:24 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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