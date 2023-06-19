Erzurum'da deprem! (19 HAZİRAN 2023)

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 14.43'te yaşanan sarsıntıyla ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, merkez üssü Aşkale olan depremin büyüklüğü 4,3 olarak belirtildi.

Depremin, yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.