Erzurum’da okullar tatil mi? Valilik 3 ilçe için duyurdu

Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele çalışmaları gerekçe gösterilerek Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 11 Şubat 2026 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum’da iki gündür şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 11.02.2026 Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

