Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Yıl 2011. ABD düğmeye bastı.

BAAS rejimini devirmek için harekete geçti.

Türkiye 900 km’lik Suriye sınırını teröristlere açtı.

Sadece Türkiye mi?

Ürdün de aynı şeyi yaptı.

Suriye dört bir taraftan kuşatıldı.

Sınırlar kevgire döndü.

Hatay, Kilis, ... gibi iller terörist geçiş merkezi oldu.

Suriye’de savaşıp akşam yemeğine Türkiye’ye gelenler vardı.



DAVUTOĞLU

Davutoğlu her gün kameraların karşısındaydı.

Söze “Katil Esad” diye başlıyordu.

Esad yönetiminin yakında düşeceğini müjdeliyordu.

Erdoğan’ı bayramda Emevi Camisi’nde namaz kılmaya inandırmıştı.

Olmadı.

Suriye yönetimi kuşatmayı kırdı.

Davutoğlu düştü.

Ama Esad görevinin başında.

Suriye’nin lideri..!



İDLİB

Esad yönetimi ülke topraklarını teröristlerden temizliyor.

Şimdi sıra İdlib’de.

İdlib’de kimler var?

Rusya’dan gelen cihatçılar.

Çin’in Uygur bölgesinden getirilenler.

CIA’nın staj için dünyanın diğer bölgelerinden taşıdığı elemanlar.

Çoğunluğu Suriyeli olmayan teröristler.



ADIM ADIM İLERLİYOR

Suriye Ordusu adım adım ilerliyor.

En son Han Şeyhun’u ele geçirdi.

Süpürme harekatı başlattı.

İdlib’in yüzde 90’ını kontrol eden Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) militanları kaçıyor.

Halep’le Lazkiye’yi, Halep, Huma, Şam’ı birbirine bağlayan M4 ve M5 karayolları açılıyor.

İdlib’in teröristlerden kurtarılması yakın görünüyor.



TELAŞ NİYE?

Suriye İdlib’i teröristlerden temizliyor.

Türkiye’de telaşlananlar var.

Sanki İdlib’de temizlenen teröristler değil, kendileri.

Türkiye’nin gözetleme noktalarını kendilerine kalkan yapıyorlar.

Türkiye’de Mehmetçiğe karşı PKK’lıların yanında duranlar;

Suriye’de Mehmetçiğe sığınıyorlar.

Kimse yemez.



SOÇİ MUTABAKATI

Ana muhalefet, “Soçi Mutabakatından çekilelim” diyor.

Bilgi kirliliği hat safhada.

Peki neydi bu Soçi Mutabakatı?

Türkiye-Rusya anlaşması.

2018 Eylül ayında ilan edildi.

15 Ekim’den itibaren silahlı gruplar ağır silahlarını bırakacaklardı.

Belirlenen bölgenin dışına çıkacaklardı.

Halep-Lazkiye ve Halep-Hama yolları açılacaktı.

Bu iş en son 15 Aralık gününe kadar tamamlanacaktı.

Ama tam tersi oldu. El Nusra (HTŞ) silah bırakmadı.

İşgal ettiği alanı genişletti.

Mutabakatın üzerinden bir yıl geçti.

Türkiye taahhütlerini yerine getiremedi.

Ayrıca, Soçi Mutabakatı’nda teröristlerle mücadele olmayacak diye bir madde de yok.

Gerçek bu.



SURİYE HAREKETE GEÇTİ

Elbette Suriye yönetimi sonsuza kadar bekleyemezdi. İdlib kendi toprağıydı.

Başka bir otoriteye bırakamazdı.

Türkiye de aynı şeyi yapmadı mı?

Diyarbakır-Sur, Şırnak, Cizre, Silopi, Yüksekova, Nusaybin, ...

PKK otoritesine izin mi verdi?

O zaman da “siviller” yaygarası koparılmadı mı?



BU NEYİN ATEŞİ?

Bazı gazeteler manşet atmış.

Aralarında “Sözcü” de var.

“Esad ateşle oynuyor.”

Bir ülke yönetiminin kendi topraklarını teröristlerden temizlemesi “ateşle oynamak” mı?

Bu nasıl bir mantık.

Türkiye Güneydoğu’da PKK’yı hendeğe gömerken aynı suçlamalar Türkiye’ye de yapılmıştı.

Bu neyin ateşi? Ne yapsaydı yani?

Fırat’ın doğusunda PKK/PYD. İdlib’de cihatçılar.

Suriye fiilen üçe bölünmüş.

İstenen bu mu?

ABD’nin Türkiye için planı da benzeri değil mi?

Suriye’nin toprak bütünlüğü nerede kaldı?

ABD İdlib’den sonra sıranın Fırat’ın doğusuna geleceğini biliyor.

Korkusu bu!

O nedenle İdlib sorunu sürsün istiyor.

Bizdekilere ne oluyor.

Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir ilişki mi var?