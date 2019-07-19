Ahmet Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "FETÖ'nün siyasi ayağı" çıkışına yanıt verdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili de konuşan Davutoğlu "Gerekirse parti kurarım" dedi. Fethullah Gülen ile görüşmelerinin perde arkasını da anlatan Davutoğlu, dış politika konusunda Esad düşmanlığını sürdürdü.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu olarak açıkladı.



Bu tespite birinci ağızdan yanıt geldi. Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin sorularını yanıtladı. Davutoğlu'na Perinçek'in ifadeleri soruldu.



Ahmet Davutoğlu kendini "Bu yapının en çok hedef aldığı iki üç isimden biri benim" sözleriyle savundu.



Gündeme FETÖ'nün Dışişleri bakanlığındaki yapılanması da geldi. Davutoğlu, dönemindeki yoğun yapılanma için "hepimiz sorumluyuz" dedi.



Ahmet Davutoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile yaptığı son görüşmede konuşulanları da aktardı.



Davutoğlu, Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile hukukunun iyi olduğunu ifade etti.



Dış politika konusunda da açıklamalarda bulundu Davutoğlu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef aldı.

"Beşar Esad kazandı savaşı deniliyor. Kendi ülkesini tarumar etmiş olan kimyasal silah kullanan birisi şehir merkezleri dışında ülkesini kontrol edemeyen birisi bir savaşı kazanmış olabilir." dedi.





ulusal.com.tr