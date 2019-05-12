Aydınlık yazarı Prof. Dr. Mehmet Yuva, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın 'Türkiye ve Erdoğan' açıklamalarını köşesine taşıdı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a 'Erdoğan'la görüşür müsünüz' sorusunu ileten Yuva, "Türkiye önemli bir ülkedir ve Türkiye ile işbirliğine açığız. Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir." yanıtı aldı.



Mehmet Yuva'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Türkiye bu konularla meşgulken Şam’dan önemli haberler var. 8 Mayıs Çarşamba sabahı Esad Cumhurbaşkanlığı makamında (Halk Sarayı) ülkenin resmi ve özel medya temsilcileri, gazetecilerle ve yazarlarla "özel ve basına kapalı" bir toplantıda buluştu. Toplantı esnasında aklınıza gelebilecek tüm mahalli, bölgesel ve Dünyada hâsıl olan tüm güncel konular Esad’a soruldu. Esad bu soruları detaylı bilgilerle cevapladı. Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünde, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 74. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri geçide, Rusya ve Suriye ordu birlikleri birlikte katıldı.



‘RUS ASKERİYLE BİRLİKTE SAVAŞIYORUZ’

Lazkiye-Hmeymim üssü ile Rusya’ya 49 yıllığına tahsis edilen Tartus deniz Üssü ile ilgili Esad, "Rusya hükümeti ve ordusu Suriye için büyük fedakârlıklar yaptı ve halen yapıyor. Suriye’ye karşı tertiplenen uluslararası kumpasa ve teröre karşı birçok yerde Suri ve Rus askeri birlikte savaşmaktadır. Rusya, Suriye ile ilgili konuştuğu tüm ülke ve taraflarla Suriye hükümetinin bilgisi ve çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Rusya bu savaşta Suriye için yüksek bir maddi külfet altına girdi. Ayrıca Rusya’nın Doğu Akdeniz’de olması, uluslararası güç dengesi ve güvenlik politikalarında önemlidir. Tüm bu reel durum karşısında Suriye’nin Rusya’nın çıkarlarını gözetmesi ve koruması gayet yerindedir. Dostluk ve müttefiklik ruhunu da uygundur.



ESAD’IN YANITI: ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞÜLEBİLİR

Bizi yani Türkiye’yi ilgilendiren soruları da Esad’a dostlarımız vasıtasıyla sorduk. Esad’ın cevaplarını başlıklar halinde sunalım;

Türkiye önemli bir ülkedir ve Türkiye ile işbirliğine açığız. Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir.

Türkiye tarafı ile sadece Rusya ve İran üzerinden görüşmüyoruz. Türk ve Suri subayları, birçok noktada buluştu ve görüştü. Bu görüşmelerin en önemlisi Kesab’da (Hatay Yayladağı Hudut Kapısı-Lazkiye Kesab Hudut Kapısı) gerçekleşti.

Suri heyeti MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Tahran’da görüştü.

Türk subayları ülkemizde olup bitenle ilgili Türk siyasetçilerden daha duyarlı ve anlayışlı.

Erdoğan hükümetinde Suriye konusu ile ilgili ciddi fikir ayrılıkları var.



