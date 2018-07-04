Aydınlık Gazetesi yazarı, usta gazeteci Sabahattin Önkibar yazdı: Esad ile barışılmazsa bunlar olur!

| Fırat’ın doğusunda PKKistan resmen zemin bulur.

| Güney sınırımız tehdit altına girer.

| Suriye’den milyonluk yeni göç dalgaları hep gündemde olur.

| Türkiye’deki dört milyon Suriye’li geri dönemez ve başımıza bela olmaya devam eder.

| ABD ve Rusya, Esad ile anlaşır, Türkiye dışarıda kalır.

| Türkiye Suriye’nin yeniden imarında yer alamaz.

| Suriye ile aramızda büyük bir kan davası uç verir.

CEMAATLER, ENDÜLÜS GİBİ TÜRKİYE’Yİ DE YIKACAK!

Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu önceki akşam Habertürk’te şöyle bir cümle kullandı:

-”İslam Medeniyetinin timsali olan Endülüs Devletini birbirine hasım olan yüzlerce islamcı cemaat yıktı...”

Doğru bir tespit, bravo Ramazan Hocam.

Sadece Endülüs örneği değil, işte Irak’ta Saddam’ı satan Kesnizani Tarikatı örneği ortada.

Bunlar bilinir ve FETÖ zilleti yaşanmasına rağmen hâlâ niçin diğer cemaatlere ısrarla göz kırpılır ve ardı ardına islamcı vakıfların kurulmasına olur verilir anlamak mümkün değil.

Bu ülkeyi ABD ile PKK bölemez ama bu cemaatler tarumar eder.

Evet Türkiye’nin bir numaralı milli güvenlik sorunu bunlardır nokta!..

CHP BÖLÜNÜR MÜ?

Evet, CHP’de macun tüpten çıkmıştır.

Kemal Bey direniyor ancak ayakta kalması zor.

Son Kılıçdaroğlu-İnce buluşması sonrasında yaşananlar gelecekteki büyük dalgalanmanın habercisi

Efendim MHP’de aynı şeyler oldu ama Bahçeli kaldı demeyin zira orada iktidarın yargı desteği söz konusuydu.

Ayrıca CHP kamuoyu MHP tabanı gibi değildir.

Bu kavgadan bölünme çıkar mı ve merkez bir parti oluşumunun önünü açar mı diye sorarsanız, pek mümkün değil zira CHP amblemine aidiyet güçlü bir bağ.

TAYYİP; ABD’DEN VAZGEÇEBİLİR Mİ?

Şartlar Tayyip’i ABD ile NATO’dan kopmaya mecbur ediyor zira Türkiye her bakımdan sırat köprüsünde. Bu yapılmazsa olacaklar belli zira ABD’nin ajandası ortada. Erdoğan tabloyu iyi okuyup yeni dünyada yani Avrasya’da yer almazsa sorunların altında kalacaktır. Realite bu lakin Tayyip Erdoğan böyle bir adımı atar mı kuşkuluyum. En kötü tercih iki tarafı idare ederim anlayışıdır ki, bu durumda Rusya, İran ve Çin de güven duymayacaktır.

HÜRRİYET İLE MİLLİYET BAKIN NE HALDE?

Dün öğle saatleri...

Hürriyet ile Milliyet’in portallarında enflasyon haberi aradım yoktu.

Oysa enflasyon yüzde 15’in üstüne çıkmış yani son 14 yılın en büyük artışı yaşanmış.

Efendim sabah vardı sonra kaldırdık diyebilirler lakin enflasyondaki son patlama öyle hızla geçiştirilecek bir haber değil.

Hürriyet de artık Milliyet gibi kadrolu iktidar mevkutesidir nokta.