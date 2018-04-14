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Esad'ın gençliğinden TGB'ye mesaj

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lideri olduğu Suriye Baas Partisi Devrimci Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Birliği'ne (TGB) mesaj gönderdi. Mesajda "Türkiye'de bizleri destekleyen kardeşlerimizin, dostlarımızın olması bize güç veriyor. Selam olsun!" denildi

Esad'ın gençliğinden TGB'ye mesaj

Suriye Baas Partisi Devrimci Gençlik Birliği'nden Türkiye Gençlik Birliği'ne (TGB) mesaj gönderildi.

İşte o mesaj:

"Suriye halkı bugün emperyalizmin saldırılarına karşı başarılar kazanan Suriye Ordusu'nun zaferini kutlamaktadır. Zafer diyoruz çünkü emperyalist koalisyonun pek çok hava saldırısı savunma sistemlerimiz tarafından savuşturulmuştur. Ve emellerine ulaşamadılar çünkü Şam'ın merkezine saldıramadılar ve onca bombardımana rağmen şehit vermedik sadece 3 yaralımız var.

Meydanlarda halkımız halaylar çekerek zaferi kutluyorlar. Aynı zamanda Doğu Guta'da ordumuzun kazandığı zafer ABD ve müttefiklerini çok rahatsız etmiştir. Bu yüzden yalanlara başvurdular. Fakat onurumuzla bu yalanlara karşı koyduk.

Türkiye'de bizleri destekleyen kardeşlerimizin, dostlarımızın olması bize güç veriyor. Selam olsun!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #esad #suriye #baas partisi #tgb
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