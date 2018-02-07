Suriye'de Astana mutabakatını hedef alan Amerika merkezli "kimyasal silah" iddilarıyla ilgili Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş değerlendirmede bulundu. Karakuş, "Ankara-Şam yakınlaşmasını engellemek istiyorlar" dedi

Yaklaşık 7 yıldır toprak bütünlüğü için mücadele veren Suriye'ye karşı yine kara propaganda süreci başlatıldı.



Suriye Ordusunun İdlib'de klor gazı yüklü varil bombası kullandığı haberleri Amerika'dan gelen işaretle bir biri ardına çıkmaya başladı.



ABD Dışişleri Bakanlığından “Suriye'nin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber aldık" açıklaması geldi.



Ayrıca 1 Şubat'ta açıklama yapan ABD Yönetimi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kimyasal silah ürettiğini öne sürdü.



Amerikalı yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah kullanımını durdurmak için askeri seçeneği göz ardı etmeyeceğini duyurdu.



Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş'a göre, Suriye Ordusu sahada ne zaman ilerlese bu tür iddialar gündeme getiriliyor.



Karakuş, kimyasal silah iddialarının Ankara ve Şam'ın yakınlaşması ile Türkiye, Rusya ve İran birlikteliğini hedef aldığını söyledi.



Suriye'deki bir diğer yalan ise İdlib'e gözlem noktası kurmaya giden Türk konvoyuna Suriye Ordusunun saldırı düzenliği iddiası.



Karakuş, Suriye'nin Türkiye ile dostluk kurmak istediğini böyle bir hata yapmayacağını kaydetti.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA



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