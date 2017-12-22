Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, “ABD destekli Kürtler vatan hainidir” dedi, PKK/PYD telaşlandı. PKK, Esad’ın bu açıklama ile Türkiye’nin sözde kantonlara müdahalesine yeşil ışık yaktığını açıkladı. Gazeteci Fikret Akfırat, “PKK/PYD’nin en büyük korkusu Türkiye ve Suriye’nin ortaklığıdır” dedi.

0 0 0 0

IŞİD’in Suriye’den temizlenmesinin ardından sıra bölücü terör örgütü PKK/PYD’ye geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın, “PYD vatan hainidir” dedi, PKK telaşlandı.



PKK, Esad’ın açıklamalarını “Türkiye’nin müdahalesine yeşil ışık” olarak okudu. Suriye Cumhurbaşkanı ile 2014’te röportaj yapan gazeteci Fikret Akfırat, AKP hükümetinin Esad’ın açıklamasındaki mesajları alması gerektiğini belirtti.



Gözler şimdi Ankara’ya çevrildi. Türkiye’nin PKK/PYD işgal ettiği Suriye topraklarına askeri harekât yapması bir mecburiyet. Ankara’nın Şam ile anlaşarak ortak operasyona geçmesi de en etkili seçenek.



Peki, Amerika bölgeden nasıl çıkacak?



ulusal.com.tr